İran bütçesinde petrolün payı azaldı

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, devlet televizyonunda katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından dün meclise sunulan bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nobaht, "Geçen yıl 27 milyar dolar olan petrol gelirlerinin bütçedeki payı, bu yıl yüzde 28 azalarak 21 milyar dolar olarak belirlendi." dedi.

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Nobaht, bütçede kabul edilen ortalama petrol fiyatını belirtmezken daha önce yapılan açıklamalarda hesaplamaların varil başına ortalama 60 dolarlık tahmin üzerinden günlük 1 ila 1,5 milyon varil ihracat temelinde yapıldığı ifade edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün gelecek yılın bütçesini meclise sunmuştu. Ruhani, mecliste tartışılıp oylanacak 4,7 katrilyon riyallik (resmi kur üzerinden 112 milyar dolar) bütçeye ilişkin mecliste yaptığı konuşmasında "petrol gelirlerinin gelecek yılın bütçesindeki payının 1,425 katrilyon riyal (resmi kur üzerinden 33 milyar dolar) olacağını" açıklamıştı.

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan İran'ın petrol ihracatı nisan ayından bu yana günlük yaklaşık 1 milyon varil azalmıştı.

İran'ın toplam 112 milyar dolarlık bütçesinde savunma harcamaları düşürülürken dar gelirliler için devlet tarafından sağlanan sübvansiyonlar önemli oranda artırıldı. Hükümet, özellikle dar gelirlilerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını sübvanse etmeyi planlıyor.