0553 313 94 23

İran borsada 56 dolardan satışa sunduğu petrole alıcı bulamadı

ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında zorlanan Tahran yönetimi, dördüncü kez Enerji Borsası'nda satışa çıkardığı

05 Şubat 2019 Salı 09:34
İran borsada 56 dolardan satışa sunduğu petrole alıcı bulamadı

İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Petrol Şirketi'nin İran Enerji Borsası'nda (IRENEX) dün varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrol alıcı bulmadı.

Tahran yönetimi, ABD yaptırımlarını aşabilmek için geçen yıl ekimden itibaren petrolü borsada satışa sunmaya başladı.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Ulusal Petrol Şirketi, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

İran'ın üçüncü kez borsaya sunduğu petrol de alıcı bulamamıştı.

ABD'nin, İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran lideri Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,72 dolardan işlem görüyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:34
  1. Enerji Borsası
  2. iran
  3. petrol
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önce Irak'ın istikrarı sonra yabancı güçlerin çıkarılması"
    1. "Önce Irak'ın istikrarı sonra yabancı..
    2. Derede kaybolan Kader Buse'yi arama..
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel..
    5. Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    6. Antalya için tam fırtına uyarısı
    7. Borsa, güne yükselişle başladı
    8. Harden'dan Suns'a 44 sayı
    9. Gram altın 220 lira seviyelerinde
    10. Dolar/TL 5,2165 seviyesinde işlem..
    11. CHP'liler Beyoğlu'nda "Kemalist..
    12. Tamer Akkal kimdir? Tamer Akkal AK..
    13. Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu
    14. Elektrik tüketimi ocakta azaldı
    15. İYİ Parti'den istifa etti... Erdoğan..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
    18. Rusya'dan Japonya şartı:..
    19. Türkiye Uluslararası Tarım ve..
    20. Bursa merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik..
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019