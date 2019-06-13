0553 313 94 23

"İran bölgenin güvenliği için iş birliğine hazırdır"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii:"İran hükümeti, bölgenin ve stratejik deniz yollarının güvenliğinin garanti altına alınması için iş birliği yapmaya hazırdır"- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi:"Bu olayı, bölgesel gerginliğin azaltılması ve huzur ortamının oluşması için ortaya konulan bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı bir girişim olarak görüyoruz. İran bölgede müzakere ve iş birliğini destekliyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 14:25
"İran bölgenin güvenliği için iş birliğine hazırdır"

TAHRAN (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine Umman Körfezi'nde yapılan saldırıyı endişeyle karşıladıklarını ve bölgenin güvenliği için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Rebii, İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunan Rebii, "İran hükümeti, bölgenin ve stratejik deniz yollarının güvenliğinin garanti altına alınması için iş birliği yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de "şüpheli" olarak nitelendirdiği olayın Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran lideri Ali Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Musevi, "Bu olayı, bölgesel gerginliğin azaltılması ve huzur ortamının oluşması için ortaya konulan bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı bir girişim olarak görüyoruz. İran bölgede müzakere ve iş birliğini destekliyor." açıklamasını yaptı.

- Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:25
  1. iran
  2. Umman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğirdir sorunları sohbet toplantılarıyla çözülecek
    1. Eğirdir sorunları sohbet..
    2. M3 para arzı arttı
    3. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    4. Türk futbolunun acı günü
    5. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    6. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    7. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    8. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    9. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    10. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    11. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    12. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    13. Ayranları müdürler taşıdı
    14. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    15. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    16. 'Yaz Oyunları' başladı
    17. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    18. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    20. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    21. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    22. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    23. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    24. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    25. Van pastası tescilleniyor
    26. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    27. Parıon antik kenti yakınlarında..
    28. Doğa harikası üzerine asansör
    29. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    30. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu