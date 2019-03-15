0553 313 94 23

İran "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

15 Mart 2019 Cuma 11:24
İran "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

ANKARA (AA) - İran, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'e konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir kararı alındığını belirtti.

Caferzade, "İran hava sahasında Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşları yasaklandı." dedi.

- B737 Max'lere ambargo

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır, Tayland, Moldova, Kanada, Senegal, Nijerya, Özbekistan ve Ukrayna "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. "Boeing 737 Max"
  2. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    1. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    2. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    3. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    4. Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı
    5. Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL..
    6. Dünya Cezayir'deki gösterilerde..
    7. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    9. Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp..
    10. Kamışlı’da ABD konvoyu hareketliliği
    11. Yeşilboğaz: "Belediye başkanları..
    12. Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli..
    13. Bakan Ersoy: "Turizm sezonu 12 aya..
    14. Sağlıkçılar döner sermaye de adalet..
    15. Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk..
    16. Başkan Karaosmanoğlu, meclise veda etti
    17. Karaman’ın kozu Nwakaeme
    18. Yeni Zelanda'da iki camideki katliam
    19. Gaziantep’te hemşehri derneklerinden..
    20. İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri..
    21. Mahalli sanatçı muhtarlık için..
    22. Ankara Büyükşehir Belediyesi hız..
    23. (Özel) Engelleri kaldırdılar, hayatı..
    24. Erciş OSB için 13 milyon TL destek
    25. Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya finans..
    26. Manisa BBSK hazırlıklarını tamamladı
    27. Başkan Yaman meclis üyesi adaylarıyla..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam..
    29. "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar"..
    30. Van’da ‘e-ihale’ eğitimi
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor