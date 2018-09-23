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İran, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

23 Eylül 2018 Pazar 13:40
İran, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri maslahatgüzarının Ahvaz'daki terör saldırısının ardından yaptığı yorum nedeniyle bakanlığa davet edildiği belirtildi.

İran, ayrıca bugün Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Açıklamada, Hollanda ve Danimarka’nın saldırıyı gerçekleştiren El Ahvaziye örgüt üyelerine ikamet izni verdiği ifade edilmişti.

Bakanlığın İngiliz diplomata ise örgütün sözcüsünün Londra'da yayın yapan bir televizyon kanalı aracılığıyla saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da askeri geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, Arap kökenlilerden oluşan El Ahvaziye örgütünün üstlendiği saldırıdan ABD ve Körfez ülkelerini sorumlu tutuyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:40
  1. iran
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. bae
  4. dışişleri bakanlığı
  5. saldırı

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