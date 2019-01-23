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İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene:- "Dün yapılan çalışmalar sırasında 3770 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Oldukça hafif ve tatlı (sülfür oranı düşük) petrolün API gravite değeri 40 olarak ölçülmüştür"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:33
İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

ANKARA (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Basra Körfezi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Zengene, Basra Körfezi'nde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Minu Adası'nda dün bir kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sırasında petrole ulaşıldığını söyledi.

Abadan bölgesinde ilk kez petrol bulunduğunu aktaran Zengene, "Dün yapılan çalışmalar sırasında 3770 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Oldukça hafif ve tatlı (sülfür oranı düşük) petrolün API gravite değeri 40 olarak ölçülmüştür." dedi.

Zengene, keşfedilen petrol miktarının belirlenmesi için kuyudaki sondaj çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

İran Ulusal Petrol Şirketi'ne göre, ülkenin yaklaşık 155 milyar varil ham petrol rezervi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde Venezuela ve Suudi Arabistan'ın ardından en büyük üçüncü petrol rezervine sahip İran, dünyada da Kanada'nın ardından en büyük dördüncü büyük petrol rezervine sahip ülke konumunda. Tahran yönetimi, büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında sorunlar yaşıyor.

Petrolün yoğunluk değeri “gravite” ile ölçülüyor. Uluslararası anlaşmalara göre, American Petroleum Institute (API) gravitesi kullanılıyor. Ham petrol hafifse, API gravite değeri daha büyük oluyor ancak yoğunluğu artıkça API gravite değeri düşüyor.

API gravite ne kadar yüksek olursa petrolün piyasa değeri de o kadar artıyor. Dünyada genelde 27–35 API değerinde petrole rastlanıyor. Brent diye bilinen petrolün değeri 38 API olarak biliniyor.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:33
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