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İran Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu

İran, Basra Körfezi kıyısında 150 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
İran Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu

İran, Basra Körfezi kıyısında 150 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı.

İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zeyrahi, "Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye Devrim Muhafızları tarafından el konuldu." dedi.

Teknede 150 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini aktaran Zeyrahi, yabancı uyruklu 13 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

İranlı komutan, gözaltına alınanlar hakkında daha fazla bilgi vermedi.

İran hükümeti, sınırlardaki kaçakçılığın önüne geçilmesi için geçen yıl martta Basra Körfezi kıyılarını da kapsayacak şekilde ülkenin güney sınırlarındaki güvenliği Devrim Muhafızları Ordusu'nun sorumluluğuna vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki hafta önce Gilan eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkede büyük bir sorun kabul edilen kaçakçılıkla mücadelenin Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim edildiğini ancak kaçakçılığın engellenemediğini dile getirmişti.

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, bir yıl içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
  1. Basra Körfezi
  2. Devrim Muhafızları Ordusu
  3. iran

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