İran Başkonsolosundan Van TSO’ya ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, beraberindeki heyetle Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Soltanzadeh, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ve Yönetim Kurulu üyeleri Şefik Eren, Metin Abi ve Murat Beyaz tarafından karşılandı. Soltanzadeh, Türkiye ve İran arasındaki tarihsel komşuluk başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan gelişmeler ile ilgili ikili görüş alışverişinde bulundu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kapıköy Sınır Kapısında yaşan gelişmeler ve dış ticaret ile uğraşan tüccarın yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirerek, İran hükümeti nezdinde sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunulması ricasında bulundu. Biner, yaklaşık bir aydır kota sınırlaması nedeniyle sınır kapılarında bekletilen tırların mağduriyetini dile getirerek, ticari ilişkilere negatif yansıyan bu sorunun çözülmesi için de taleplerde bulundu.

Biner, ayrıca İran ile 300 kilometreye yakın bir sınır uzunluğu olan Van ilinde başkonsolosluk veya temsilciliğin açılması, İran banka şubelerinin hizmet vermesi, Razi Sınır Kapısının modern hale getirilmesi, yurt dışı çıkış harçlarının düşürülmesi, Van’a devlet destekli uçuşların düzenlenmesi, ortak OSB kurulması, alışveriş festivali etkinliğine destek verilmesi konularını da dile getirdi.

Soltanzadeh ise, bahse konu sıkıntılar ile ilgili elinden geleni yapacağını belirtti. Soltanzadeh, ayrıca Khoylu olduğunu belirterek, Van ve Khoy arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve bu iki şehrin kardeş şehir olması için yapılacak her türlü çalışmada yer alacağını belirtti.