0553 313 94 23

İran Başkonsolosundan Van TSO’ya ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr.

07 Mart 2019 Perşembe 09:57
İran Başkonsolosundan Van TSO’ya ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, beraberindeki heyetle Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Soltanzadeh, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ve Yönetim Kurulu üyeleri Şefik Eren, Metin Abi ve Murat Beyaz tarafından karşılandı. Soltanzadeh, Türkiye ve İran arasındaki tarihsel komşuluk başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan gelişmeler ile ilgili ikili görüş alışverişinde bulundu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kapıköy Sınır Kapısında yaşan gelişmeler ve dış ticaret ile uğraşan tüccarın yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirerek, İran hükümeti nezdinde sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunulması ricasında bulundu. Biner, yaklaşık bir aydır kota sınırlaması nedeniyle sınır kapılarında bekletilen tırların mağduriyetini dile getirerek, ticari ilişkilere negatif yansıyan bu sorunun çözülmesi için de taleplerde bulundu.


Biner, ayrıca İran ile 300 kilometreye yakın bir sınır uzunluğu olan Van ilinde başkonsolosluk veya temsilciliğin açılması, İran banka şubelerinin hizmet vermesi, Razi Sınır Kapısının modern hale getirilmesi, yurt dışı çıkış harçlarının düşürülmesi, Van’a devlet destekli uçuşların düzenlenmesi, ortak OSB kurulması, alışveriş festivali etkinliğine destek verilmesi konularını da dile getirdi.


Soltanzadeh ise, bahse konu sıkıntılar ile ilgili elinden geleni yapacağını belirtti. Soltanzadeh, ayrıca Khoylu olduğunu belirterek, Van ve Khoy arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve bu iki şehrin kardeş şehir olması için yapılacak her türlü çalışmada yer alacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’ın Sultanları finalde Saugella Monza ile karşılaşacak
    1. Aydın’ın Sultanları finalde Saugella..
    2. Çocuklar yüzü gençler sayesinde gülüyor
    3. Kalp krizi sonrası inatçı..
    4. Dünyanın en hızlı ve korkusuz..
    5. Kamyonla çarpışan otomobildeki baba..
    6. İDO ‘İlkbahar Tarifesi’ biletleri..
    7. Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 3 ağır..
    8. Piyasa güne artı rezervle başladı
    9. Gümüşhaneli kadınlar üreterek..
    10. Oryantiring Federasyon Başkanı..
    11. “Yeni iş ilişkileri oluşturmak için..
    12. Sultangazi’de silahlı saldırı
    13. Belediye başkan adaylarına çağrı
    14. Akıllı ulaşımın ‘zirve’sinden..
    15. Tekvandocuların hedefi Hollanda
    16. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    17. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    18. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    19. Borsa, güne yükselişle başladı
    20. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    21. Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14..
    22. Danıştay’a göre insanın ağaç kadar..
    23. 25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma..
    24. Alaşehir’de Şıktaşlı sevgisi..
    25. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    26. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    27. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    28. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    29. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    30. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları