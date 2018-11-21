THY- Euroleague
0553 313 94 23

"İran bankalarındaki kara para aklanıyor"

İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını söyledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
"İran bankalarındaki kara para aklanıyor"

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Cüneydi, "Suç örgütü veya uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen kara para şeffaflık olmadığı için bankacılık sistemine giriyor. Bu paraların nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil." dedi.

Cüneydi, suç örgütü haline dönüşmüş yapıların kaçakçılık ve uyuşturucudan elde ettiği finansmanın bankacılık sistemimize girmemesi için gerekli kontrol mekanizmalarına sahip olunması gerektiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarısı hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakâr çevrelerin sert eleştirilerine hedef olmuş, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Dışişleri Bakanı'nı söz konusu açıklamasını belgelendirmeye çağırmıştı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
  1. iran
  2. İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi
  3. kara para aklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 3 - Marmaris'te hortum
    1. GÜNCELLEME 3 - Marmaris'te hortum
    2. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    3. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    4. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    5. "Son derece önemli ve verimli bir..
    6. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    7. Soğan tozu nasıl yapılır?
    8. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    9. MHP belediye başkan adayları belli..
    10. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    11. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    12. Kadını aileden uzaklaştıran..
    13. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    14. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    15. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    16. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    17. En ölümcül hastalıklar
    18. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    19. Piti kebabı nasıl yapılır?
    20. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!