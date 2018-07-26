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İran, Avrupa'nın önerilerini 'makul' buldu

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı Tahran'a sunduğu öneri paketinin genel olarak "makul" olduğunu belirterek, "Avrupalıların petrol satışı, para transferi ve ihracat konularına ilişkin önerileri genel olarak makul görünüyor ve ayrıntıları pratik talimatlara dönüştürmek için müzakereler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:01
İran, Avrupa'nın önerilerini 'makul' buldu

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı Tahran'a sunduğu öneri paketinin genel olarak "makul" olduğunu belirtti.

İran'ın Kum kentini ziyaret eden Meclis Başkanı Laricani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupa ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik devam eden müzakereler hakkında basına açıklama yaptı.

Laricani, "Avrupalıların petrol satışı, para transferi ve ihracat konularına ilişkin önerileri genel olarak makul görünüyor ve ayrıntıları pratik talimatlara dönüştürmek için müzakereler devam ediyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Laricani, önerileri hayata geçirmek ve karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için Avrupa Birliği'nin kendi içinde birtakım düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın sunduğu öneri paketinin içeriği hakkında detaylı bilgi vermeyen Laricani, müzakerelerin İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı yoluyla sürdürüldüğünü aktardı.

RUHANİ 'ÜMİTSİZLİK VERİCİ' DEMİŞTİ

Avrupa ülkelerinin sunduğu öneri paketine ilişkin Laricani'nin açıklamaları ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaklaşımı arasındaki fark dikkati çekti.

Ruhani, 5 Temmuz'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde Avrupalı ülkelerin anlaşmanın korunması için İran'a sunduğu öneri paketini "ümitsizlik verici" olarak nitelemişti.

Ruhani'nin bu açıklamasından sonra öneri paketinde değişiklik yapılıp yapılmadığına dair basına yansıyan bilgi bulunmuyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:01
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