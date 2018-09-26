İran, Avrupa'nın ABD kararını açıkladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarını delme düşüncesinde olmadığını belirtti.

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu öncesi düzenlenen nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin müzakere komisyonu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Avrupalılar ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmeden İran'la ilişkilerini sürdürme konusunda kararlılar. Yaptırımları delmeyi düşünmüyorlar." dedi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Arakçi, kasım ayında devreye girecek ikinci yaptırım paketi öncesi İran'la ticari ilişkiler kurulabilmesi için alternatif yollar arayışının pratiğe geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İRAN'DA DÖVİZ KURU TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek. ABD, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanan İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.