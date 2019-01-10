İran askeri tatbikata başladı

ANKARA (AA) - İran ordusu, İsfahan'da bombardıman ve avcı uçakları, dronelar, elektronik harp sistemleri ve yerli üretim füzelerin test edileceği hava tatbikatına başladı.

İran devlet televizyonuna göre, İran Hava Kuvvetleri, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yetenekleri test etmek amacıyla iki günlük tatbikat başlattı.

İsfahan'daki Şehid Babayi Hava Üssü'nde başlatılan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen "Velayet Seması Savunucuları" adı verilen tatbikatta, bombardıman ve avcı uçakları, dronelar, elektronik harp sistemleri ve yerli üretim füzelerin test edileceği belirtildi.



