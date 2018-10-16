0553 313 94 23

İran-Amerika davasında ilk savunma tarihleri belirlendi

Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), tek taraflı yaptırımları sebebiyle Amerika'yadava açan İran tarafının başlattığı davayla ilgili ilk savunma tarihlerini belirledi.

16 Ekim 2018 Salı 20:27
İran-Amerika davasında ilk savunma tarihleri belirlendi

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davada  ilk savunma tarihlerinin 10 Nisan 2019 ve 10 Ekim 2019 olarak belirlendiği  bildirildi.

Açıklamada, 10 Nisan'da İran'ın savunmasını sunacağı, 10 Ekim'de ise  ABD'nin karşı savunmasını sunacağı ifade edildi.

Mahkemenin tarafların görüşlerini dikkate alarak bu tarihleri  belirlediği kaydedildi.

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek tek taraflı şekilde yaptırımları  geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, geçen hafta görülen  ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itirazları dinlenmişti.

UAD iki hafta önce, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya  alınmasıyla ilgili bu ülkenin tedbir talebini kabul ederek, insani yardım ve  ürünlerin ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımların  kaldırılması kararı vermişti.

Davanın uzun yıllar sürmesi ihtimaline karşın tedbir kararına göre  dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını  açıklamasının ardından, iki ülke arasında 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik  Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.

İRAN'IN ABD'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan  çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan  "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, yaptırımların askıya  alınmasını istiyor.

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı  ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini  savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan  çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki  ülke arasında 1955'de imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle  UAD'de dava açmıştı.

UAD, BM anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların  çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:27
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte bal nasıl anlaşılır?
    1. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    2. Hanımlar bu test sizler için
    3. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    4. Boyun belirtileri
    5. CNN'den flaş haber: Kaşıkçı öldürüldü!
    6. Fırın telini temizlemek için bu..
    7. Jailson'dan Cocu itirafı
    8. Bu bilgiler işinize yarayacak
    9. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    10. Borsa günü düşüşle kapattı
    11. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
    12. AK Parti'den 'af' açıklaması:..
    13. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    14. ABD'den 'Münbiç' açıklaması!
    15. Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama,..
    16. Bursaspor efsane kalecisi Gancev'i..
    17. 2,5 milyon TL ceza kesilen Arda..
    18. Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir
    19. AK Parti'den 'Cumhur İttifakı'..
    20. Dolarda düşüş devam ediyor!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?