İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı

TAHRAN (AA) - İran, Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı. İran medyasındaki haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekne dün Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonuldu. Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.

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