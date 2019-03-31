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İran-Afganistan sınırında uyuşturucu kaçakçılarına baskın

İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına yapılan operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde bulundu. Kaçakçıların silahlarına el konuldu.

31 Mart 2019 Pazar 11:09
İran-Afganistan sınırında uyuşturucu kaçakçılarına baskın

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan Eyaleti Sınır Komutanı Maşallah Can Nisar, Güney Horasan emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 98 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Operasyon sırasında 943 kilogram afyon, 46 kilogram haşhaş ve farklı türlerde uyuşturucu yakaladıklarını belirten Nisar, kaçakçıların silahlarına da el koyduklarını ifade etti.

Nisar, uyuşturucuların transfer esnasında ele geçirildiğini, kaçakçıların ise sınırın Afganistan tarafına kaçtığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:09
  1. İran resmi ajansı IRNA
  2. Rezevi Horasan Eyaleti Sınır Komutanı Maşallah Can Nisar
  3. Güney Horasan emniyet güçleri
  4. Afganistan

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