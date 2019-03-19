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İran-Afganistan ortak yapımı belgesel Doha Film Festivali'nde

- İran'daki Afgan göçmenlerin kurduğu müzik grubunun hikayesini anlatan ilk İran-Afganistan ortak belgesel filmi "Yasaklı Çalgılar" Doha'daki 2019 Qumra Film Festivali'nde gösterildi

19 Mart 2019 Salı 14:12
İran-Afganistan ortak yapımı belgesel Doha Film Festivali'nde

TAHRAN (AA) - İran'daki Afgan göçmenlerin kurduğu müzik grubunun hikayesini anlatan ilk İran-Afganistan ortak yapımı belgesel film "Yasaklı Çalgılar" Katar'daki Doha Film Festivali'nde gösterildi.

Doha Film Enstitüsü tarafından 13 Mart'ta başlayan yarın sona erecek 2019 Qumra Film Festivali'ne katılan İran-Afganistan ortak yapımı belgesel film "Yasaklı Çalgılar" organizasyonu düzenleyen kuruluş tarafından mali desteğe layık görüldü.

İranlı yapımcı Efsane Salari ve Tahran Üniversitesi'nde sinema alanında çalışma yapan Afganistanlı yönetmen Hasan Nuri tarafından hazırlanan belgesel, İran'daki Afgan göçmenlerin kurduğu bir müzik grubunun hikayesini anlatıyor.

AA muhabirine konuşan belgesel filmin İranlı yapımcısı Efsane Salari, bağımsız ve sanat kaygısı ile hazırlanan belgesel filmin ilk uluslararası desteği Doha Film Festivali'nden aldığını belirtti.

Salari, şöyle devam etti:

"Hedefimiz bu film festivali aracılığıyla projelerimizi tanıtmak. Bu organizasyon aracılığıyla iş birliği yapacak ortaklar bulmak ve filmi daha geniş bir uluslararası organizasyonda gösterime sokmak istiyoruz. Dünya sinemacılarının İran ile Afganistan sinemasına aşina olmalarını istiyoruz."

Bu organizasyona katılarak dünyaca ünlü sinemacılar ve film festivali temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Salari, etkinlik kapsamında belgesel yapımcıları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla toplantılar düzenleneceğini söyledi.

Salari, 20 dakikalık Yasaklı Çalgılar filmiyle birlikte 6 yapımın, etkinlik kapsamında desteğe layık görüldüğünü ve bu yapımların Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (İDFA) Cannes Film Festivali, Toronto Film Festivali ve Venedik Film Festivali'nden etkinliğe katılan temsilciler için gösteriminin yapılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:12
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