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İran açıkladı: ABD isyan çıkarmak istiyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran ekonomisini çökertmek amacıyla bir savaş odasına dönüştüğünü ileri sürerek, ABD'nin ekonomik baskılarla iç isyan çıkarmayı ve halkı sokağa dökmeyi hedeflediğini ileri sürdü.

10 Temmuz 2018 Salı 21:04
İran açıkladı: ABD isyan çıkarmak istiyor

İsfahan eyaletinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söyleyerek, "Olası tüm senaryoları değerlendirdik ve en kötü senaryolar için hazırlık yapıyoruz" dedi.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını önleme çalışmalarına değinen Cihangiri, "Allah'ın izliyle Amerikalılara İran petrol satışının durdurulamayacağını bu yıl yapacağımız hamlelerle göstereceğiz" diye konuştu.

Cihangiri, yapacakları hamlelerden birinin petrolü iç borsada satmak olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:04
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Suudi Arabistan
  4. İran
  5. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

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