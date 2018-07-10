İran açıkladı: ABD isyan çıkarmak istiyor

İsfahan eyaletinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söyleyerek, "Olası tüm senaryoları değerlendirdik ve en kötü senaryolar için hazırlık yapıyoruz" dedi.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını önleme çalışmalarına değinen Cihangiri, "Allah'ın izliyle Amerikalılara İran petrol satışının durdurulamayacağını bu yıl yapacağımız hamlelerle göstereceğiz" diye konuştu.

Cihangiri, yapacakları hamlelerden birinin petrolü iç borsada satmak olduğunu söyledi.