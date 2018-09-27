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İran açık açık tehdit etti: Pişman olacaklar...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı  tepkilerle karşılaşacağını iddia etti.İsrail Başbakanı Netanyahu, ise ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:45
İran açık açık tehdit etti: Pişman olacaklar...

Şemhani başkent Tahran'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel  Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. İkili ABD'nin bölgeye yönelik  izlediği tek taraflı yaklaşımlarına tepki gösterdi.

Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle  suçlayan Şemhani, "Siyonist rejim, Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor  ancak Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle  karşılaşacak." dedi. 

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Şemhani, ABD  yönetimi tarafından izlenen tek taraflı yaklaşımlar ve buna bağlı olarak  uluslararası örgütlerin zayıflatılmasının küresel güvenlik ve dünya ekonomilerine  karşı tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ABD'nin bölgedeki  hedeflerine ulaşmak için terörü bir araç olarak kullandığını ve buna karşı  bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD'nin tek taraflı ve tehlikeli yaklaşımlarına ciddi karşılık  verilmesi gerektiğini belirten Patruşev Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki  krizi sona erdirmek için sürdürdüğü iş birliğine karşın ABD'nin bu ülkedeki  istikrarsızlığı artırıcı girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

İSRAİL'DEN CEVAP

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi. Netanyahu Tahran'da gizli nükleer tesis olduğu iddiasını da yineledi.

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasında İran'a yüklenen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in karşı çıktığını belirtti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:45
  1. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

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