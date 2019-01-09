0553 313 94 23

İran AB'nin yaptırım kararını kınadı

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:07
İran AB'nin yaptırım kararını kınadı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım uygulama kararını kınadı.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada AB'yi İran ile ilgili "asılsız ithamlarda" bulunmakla suçlayarak "şaşırtıcı ve mantık dışı" olarak nitelendirdirdiği yaptırım kararını kınadı.

Avrupa ülkelerinin İran istihbarat servisi ve iki vatandaşına yaptırım uygulama kararı ile, "terörizmle mücadeledeki samimiyetsizliklerini ortaya koyduğunu" savunan Kasımi, AB'nin, Halkın Mücahitleri Örgütü ve El Ahvaziye Örgütü gibi oluşumları terör listesine alması gerekirken özgür bırakıp koruması altına aldığını ileri sürdü.

İran'ın terörizmle mücadelenin en ön safında yer aldığını ifade eden Kasımi, "Avrupa, güvenliğini borçlu olduğu ülkeye yönelik ithamlarda bulunuyor. İran bu kararlara karşı, mütekabiliyet esasına göre gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:07
  1. AB
  2. Behram Kasımi
  3. iran
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Lübnan'daki Suriyeli mültecilere kış yardımı
    1. Türkiye'den Lübnan'daki Suriyeli..
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Yolda mahsur kalanları Valilik misafir..
    4. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    5. KOBİ'lere kredi paketi yarın açıklanacak
    6. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    7. Fatih Terim'den zehir zemberek..
    8. Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı
    9. O anne konuştu: Ben Gamze, çocuğunu..
    10. "Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"
    11. Araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
    12. Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik..
    13. Ağrı'da halı sahanın çatısı 4 yıl..
    14. İran AB'nin yaptırım kararını kınadı
    15. "İslâm’ı 4 yılda Çinlileştireceğiz"
    16. Minik Hamza'nın annesi ilk kez..
    17. Rus vatandaşı belediye başkanlığına..
    18. Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi
    19. CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen..
    20. Jandarma komutanına uyuşturucudan..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'