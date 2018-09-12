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İran ABD'yi suçladı: Basra'daki saldırıların arkasında Washington var!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ın Basra kentindeki İran Başkonsolosluğuna yönelik düzenlenen saldırıların ABD'nin desteğiyle yapıldığını söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:11
İran ABD'yi suçladı: Basra'daki saldırıların arkasında Washington var!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ın Basra kentindeki İran Başkonsolosluğuna saldırı düzenleyenlerin ABD tarafından desteklendiğini söyledi.

Kasımi, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'in Irak'taki ABD misyonlarına saldırı olması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kasımi, "İran'ın Basra Konsolosluğuna saldıran gruplar, Washington yönetimi tarafından açıkça destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını dile getiren Kasımi, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklamasında, Basra'daki konsolosluk ve Bağdat'taki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çekerek, "İran, Irak'ta ekonomik destek verdiği, eğittiği ve silahlandırdığı grupların Irak'taki saldırılarını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binaları ve çalışanlarının zarar görmesi durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:11
  1. ABD
  2. İRAN
  3. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  4. Basra konsolosluğu saldırısı
  5. ABD'ye şok suçlama

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