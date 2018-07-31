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İran ABD'ye rest çekti: Baskılara boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, küresel su yollarında herhangi bir sorun yaşanmasını istemediklerini ancak petrol satışı konusunda da baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

31 Temmuz 2018 Salı 14:12
İran ABD'ye rest çekti: Baskılara boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'yi kabul eden Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini yasa dışı olarak niteledi.

Ülkesinin Avrupa ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirten Ruhani, nükleer anlaşmanın korunması için Avrupa'nın bir an önce gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.

"BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

ABD'nin İran petrolüne yaptırım tehdidi ve baskılara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"İran, hiçbir zaman bölgede gerginlik arayışında olmadı. Küresel su yollarında bir sorun oluşmasını istemiyoruz ancak petrol ihracatındaki haklarımızdan da hiçbir zaman kolayca vazgeçmeyeceğiz."

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire ise İngiltere hükümetinin nükleer anlaşmanın devamından yana olduğunu belirterek, "Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın korunması konusunda özellikle ekonomi alanında daha önce görülmemiş düzeyde büyük çabalar sarf ediyor." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Donald Trump başkanlığındaki Washington yönetimi, kasım ayından itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD'nin petrol satışına engel olması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:12
  1. İran Cumhurbaşkanlığı
  2. ABD
  3. petrol

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