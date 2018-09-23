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İran ABD'ye çok fena patladı! Uluslararası basın son dakika olarak geçti

Ahvaz kentindeki askeri törende onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı terör saldırısının ardından Washington'ı hedef alan İran lideri Hasan Ruhani, ABD'nin kaos çıkarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi.

23 Eylül 2018 Pazar 10:54
İran ABD'ye çok fena patladı! Uluslararası basın son dakika olarak geçti

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor.En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla insanın da yaralandığı saldırının ardından Tahran yönetimi ABD'yi hedef alan yeni bir açıklama yaptı.

RUHANİ ABD'YE SERT ÇIKTI: BAŞARILI OLAMAYACAKLAR

Devlet Başkanı Hasan Ruhani, Washington yönetiminin İran'da kaos çıkarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi. Ruhani, ABD'nin desteğini alan Suudi Arabistan ve müttefiklerinin İran'daki saldırının arkasındaki güçler olduğunu da sözlerine ekledi. İran liderine göre, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri İran sınırları içerisindeki 'terör' organizasyonlarını finanse ediyor.

İran ve ezeli düşmanı Suudi Arabistan, halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de karşı karşıya. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon İran destekli Husileri bombardımana tutuyor.Taraflar, daha önce iç savaş ülkesi Suriye'de de kozlarını paylaştı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:54
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  3. Hasan Ruhani
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