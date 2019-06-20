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İran ABD'nin "hava sahası ihlalini" BM'ye taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız. Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz"

20 Haziran 2019 Perşembe 19:36
İran ABD'nin "hava sahası ihlalini" BM'ye taşıyor

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD'nin "saldırganlığını" Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, İran'a karşı ekonomik terörizm uyguladı, bize karşı örtülü operasyonlar yürüttü şimdi ise topraklarımızı ihlal ediyor. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız."

Düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu savunan ABD'li yetkililerin yalan söylediğini öne süren Zarif, "Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.

Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:36
  1. ABD
  2. iran
  3. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  4. RQ-4 Global Hawk

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