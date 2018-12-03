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"İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeyi planladığı Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına karşı çıkacaklarını belirtti

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
"İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na getirmeyi planladığı Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına karşı çıkacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda Filistin'le ilgili son gelişmeleri değerlendiren Zarif, "ABD, bazı bölge ülkelerinden aldığı destekle BM kararlarına aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı gibi bir de Filistin aleyhinde önerge sunuyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, ülkesinin ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye planladığı "Hamas'ı kınama" tasarısına diğer İslam ülkeleriyle birlikte karşı çıkacağını kaydetti.

ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye hazırlandığı karar tasarısında Hamas'ın "İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin" kınanması talep ediliyor.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
  1. ABD
  2. BM Genel Kurulu
  3. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye
  4. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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