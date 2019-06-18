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İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti

İran İstihbarat Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde ABD'ye bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu

18 Haziran 2019 Salı 15:34
İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti

TAHRAN (AA) - İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) dünyanın farklı bölgelerindeki siber casusluk ağının çökertildiğini ve şebeke üyelerinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü adıyla İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde CIA'ye bağlı casusluk yapan şebekenin çökertildiği ileri sürüldü.

İran istihbaratının dünyadaki diğer müttefik istihbarat teşkilatlarıyla yürüttüğü ortak çalışma neticesinde, ABD'nin dünyadaki istihbarat ağına bağlı çalışan çok sayıda ajanın deşifre edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.

ABD'nin, İran ve diğer ülkelerdeki ajanlarıyla irtibat kurabilmek için gelişmiş siber ortamları kullandığı ve İran'ın bu alana nüfuz etmesinin ardından bunların deşifre edildiği kaydedilirken, söz konusu şebekenin en fazla ulaşım, bankacılık ve enerji sektörlerinin altyapısını hedef aldığı belirtildi.

İran'ın yanı sıra başka ülkelerde de CIA için casusluk faaliyeti yürüten şebekeyle ilgili detaylı bilgilerin elde edilmesinin ardından söz konusu şebekeye "darbe indirildiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca deşifre edilen ajanlardan bazılarının gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği bazılarının ise İran ile iş birliği yapmayı tercih ettiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:34
  1. ABD
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  4. istihbaret

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