0553 313 94 23

İran ABD'nin balistik füze iddiasını doğruladı

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'nin balistik füze denemesi iddiasını doğrulayarak yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını açıkladı

11 Aralık 2018 Salı 12:26
İran ABD'nin balistik füze iddiasını doğruladı

ANKARA (AA) - İran, balistik füze denemesi yaptığına ilişkin ABD yönetiminden gelen iddiaları doğrulayarak, yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran medyasına verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik bir füze denemesi yaptığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

"Füzelerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu son deneme de çok önemliydi." ifadesini kullanan Hacızade, "ABD'nin tepkisi bu meselenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Denemesi yapılan balistik füze hakkında bilgi vermeyen Hacızade, her yıl 40-50 füze denemesi yaptıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 1 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Pompeo, İran'ın balistik füze denemelerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Açıklamanın ardından BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'ın nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Tahran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve füze denemelerinin 2231 sayılı kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:26
  1. Devrim Muhafızları Ordusu
  2. füze
  3. iran
  4. İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    3. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    4. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    6. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    7. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    8. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    9. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    10. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    11. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    12. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    13. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    14. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    15. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    16. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    17. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    18. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    19. Menajeri ile temasa geçildi! Süper Lig..
    20. Nafaka mağdurları hükümetten somut..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo