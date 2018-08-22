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İran ABD'nin alternatifini buldu!

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesinin ardından Arak kentindeki ağır su nükleer tesisiyle müzakerelerini İngiltere ile yürütüleceğini açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
İran ABD'nin alternatifini buldu!

Salihi, İran devlet televizyonuna "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'ın yeni enerji santralleri inşa etmesinin önünde bir engel teşkil etmediğini vurgulayan Salihi, farklı projelerde Rusya ile çalıştıklarını belirtti.

Ali Ekber Salihi, Buşehr kentindeki ikinci nükleer santralin 6 yıla kadar faaliyete geçeceğini ve birincisinden daha ileri olacağını, ardından üçüncü santralin de devreye gireceğini aktardı.

Rusya'nın yardımıyla yeni elementleri zenginleştirme çalışmalarında ilerleme kaydettiklerini dile getiren Salihi, İran'ın bunu yapma kabiliyetine sahip sayılı ülkelerden biri olduğunu savundu.

Salihi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle Arak'taki ağır su nükleer tesisiyle ilgili müzakerelerin de İngiltere ile yürütüleceğini ifade etti.

Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında Temmuz 2015'te varılan anlaşmada, İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu.

Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanılmayacak düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti. İran'ın 2031'e kadar yeni ağır su reaktörü inşa etmesine izin verilmemesine ilişkin madde de anlaşmada yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:33
  1. iran
  2. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi

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