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İran, ABD yönetimini "Zarif konusunda" çelişkili olmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi:- "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde"

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:56
İran, ABD yönetimini "Zarif konusunda" çelişkili olmakla suçladı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i İran siyasetinde "yetkili" görmemesine rağmen yaptırım uygulayarak çelişkili davrandığını belirtti.

Musevi, ABD Hazine Bakanlığının Zarif'i yaptırım listesine almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD yönetimini "çelişkili" olmakla suçlayan Musevi, "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:56
  1. ABD
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