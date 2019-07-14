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İran ABD ile müzakere yapıldığı iddialarını yalanladı

14 Temmuz 2019 Pazar 12:42
İran ABD ile müzakere yapıldığı iddialarını yalanladı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin Rusya'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakerelere girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Musevi, Tahran'ın Moskova üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:42
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