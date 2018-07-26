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İran-ABD gerilimi Kızıldeniz'e taşındı! ''ABD için güvenli değil''

İran ile ABD arasında başlayan petrol gerilimi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak ABD'yi Kızıldeniz üstünden tehdit eden İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kasım Süleymani, Kızıldeniz'in artık ABD için güvenli olmadığını belirtti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:03
İran-ABD gerilimi Kızıldeniz'e taşındı! ''ABD için güvenli değil''

İran'ın Hemedan kentindeki bir konferansta konuşan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Trump'ın tehditlerine karşı duruşunu öven Süleymani, "Kızıldeniz bundan sonra Amerikalılar için güvenli olmayacak. ABD askerlerinin rakibi Kudüs Gücü'dür." dedi.

Süleymani, İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El-Alem'de yayımlanan konuşmasında, "Trump'a seleflerinin tecrübelerinden ibret almasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İRAN DESTEKLİ HUSİLER'DEN SUUDİ ARABİSTAN PETROL TANKERLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisi dün Kızıldeniz sularında Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

RUHANİ VE TRUMP ARASINDA 'SÖZ DÜELLOSU'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'IN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' TEHDİDİ

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi, kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD'nin petrol satışına engel olması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:03
  1. Kasım Süleymani
  2. Hürmüz Boğazı
  3. Umman Körfezleri
  4. Washington
  5. ABD
  6. Tahran
  7. Kızıldeniz
  8. Babu'l Mendeb Boğazı
  9. Suudi Arabistan
  10. Donald Trump
  11. Hasan Ruhani
  12. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü

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