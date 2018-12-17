İran AB ile mali mekanizmada sektör sınırlaması istemiyor

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kurulacak mali mekanizmanın ilaç ve gıda sektörüyle sınırlandırılmaması, tüm ticaret kalemlerini kapsaması gerektiğini söyledi.

Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ile oluşturulacak özel mali mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ürünleriyle sınırlı kalacağına dair bir çerçeve çizilmediğini aktaran Kasımi, bu kanalın İran ile AB arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için kurulduğunu ve tüm sanayi, yatırım ve ticaretin diğer kalemlerini de kapsaması gerektiğini ifade etti.

- "Yemen'de zafer ya da yenilgi kavramlarını kullanmamayı tercih ediyoruz"

Kasımi, Yemen konusunda ise İsveç'te varılan anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirterek, "Yemen'de zafer ya da yenilgi kavramlarını kullanmamayı tercih ediyoruz. Stockholm görüşmeleri iyiydi. Bunun Yemen halkı için yararlı olmasını diliyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a dair açıklamalarıyla ilgili de Kasımi, "İsrail konusunda siyasetimiz nettir, işgal olduğu sürece direniş de sürecek." diye konuştu.

Netanyahu, geçen hafta, İsrail ordusunun şu anda dünyada İran güçlerine karşı koyan tek ordu olduğunu söylemiş, "Bizim politikamız kötü şeyleri ufakken durdurmak üzerine kurulu. İran ile Suriye'de doğrudan mücadele edeceğiz. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

