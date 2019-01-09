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İran AB ile güvenlik iş birliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor

Tahran yönetimi, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararının ardından Avrupa ile güvenlik ve istihbarat iş birliğini yeniden değerlendiriyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:43
İran AB ile güvenlik iş birliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) İran istihbarat servisine yönelik yaptırım kararının ardından Tahran yönetimi, Avrupa ile güvenlik iş birliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan diplomatik bir kaynak, AB'nin yaptırım kararının ardından Avrupalı büyükelçi ve maslahatgüzarlardan oluşan 6 diplomatla bakanlıkta bir araya gelindiğini söyledi.

Bakanlıkta yapılan görüşmede Avrupalı diplomatların sert bir üslupla uyarıldığını söyleyen diplomatik kaynak, "Açıklamalarının kabul edilemezliği ve uygunsuz dil kullanmaları nedeniyle görüşme 10 dakikadan kısa sürede sona erdi." dedi.

Avrupa ülkelerinin terör örgütlerini himaye ettiğini ifade eden diplomat, şunları aktardı:

"İran, Avrupa ülkeleriyle güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğini gözden geçiriyor. Yakında önemli alanları da kapsayan kararlar alınacak."

- AB'den İran istihbaratına yaptırım

AB Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı. Avrupa ülkeleri suikastlardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Fransız istihbaratı da İran İstihbarat Bakanlığının, rejim karşıtı HMÖ'nün geçen yıl haziranda Paris yakınlarında düzenlediği bir mitinge bombalı saldırı planı yaptığını iddia etmişti.

Tahran yönetimi, suçlamaların AB-İran ilişkilerine zarar vermeye yönelik olduğunu savunurken; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri HMÖ, El Ahvaziye örgütü ve İran'da terör örgütü kabul edilen diğer gruplara destek vermekle suçluyor.



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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:43
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