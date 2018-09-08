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İran, 3 kürdü bu sabah idam etti!

İran'da, aralarında hakkında idam edilmesin diye uluslararası kampanya başlatılan Emced Hüseyin Penahi'nin de bulunduğu kürt asıllı 3 kişi, bu sabah idam edildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:39
İran, 3 kürdü bu sabah idam etti!

İran, hakkındaki infaz kararının durdurulması için düzenlenen çok sayıda uluslararası kampanyaya rağmen Ramin Hüseyin Penahi'yi sabah saatlerinde idam etti.

Penahi'nin ağabeyi Emced Hüseyin Penahi, attığı Twitter mesajında "Ramin Hüseyin Penahi idam edildi" dedi.

Emced Penahi daha sonra attığı bir başka mesajda da, kardeşinin infazının diğer Kürt mahkumlar Zanyar Muradi ve kuzeni Lukman Muradi ile birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

İdam haberi, Penahi'nin avukatı tarafından da doğrulandı.

23 yaşındaki Penahi, Haziran 2017'de tutuklanmış ve Ocak 2018'de de 'devlete karşı silahlı ayaklanma' suçundan idama mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütleri, yargılama sürecinde Penahi hakkında herhangi bir kanıt sunulmadığını söylüyor ve tutuklandığı dönemde işkence gördüğünü öne sürüyor.

Penahi'nin idamı, daha önce de çok sayıda uluslararası kampanya düzenlenmesinin ardından iki kez ertelenmişti.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:39
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