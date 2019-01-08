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İran 3 ay önce kaçırılan güvenlik güçlerini arıyor

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi Murteza Sefari Netenzi, İran-Pakistan sınırında yaklaşık 3 ay önce kaçırılan 7 güvenlik gücünün yerlerinin henüz tespit edilemediğini söyledi

08 Ocak 2019 Salı 13:18
İran 3 ay önce kaçırılan güvenlik güçlerini arıyor

ANKARA (AA) - İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi Murteza Sefari Netenzi, yaklaşık 3 ay önce Pakistan sınırında kaçırılan 7 güvenlik gücünün yerlerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Netenzi, İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2018'de kaçırılan 7 güvenlik gücünün bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi İran Meclisi'ne gelerek güvenlik güçlerimizin bulunması için bize söz verdi. Ancak kaçırılan güvenlik güçlerinin yeri henüz tespit edilemedi." dedi.

Yerlerinin tespit edilmesi durumunda Pakistan topraklarında bir operasyon yapma niyetinde olmadıklarını vurgulayan Netenzi, "Eğer yerleri tespit edilir de Pakistan herhangi bir girişimde bulunmazsa o zaman bir karar vermeliyiz." ifadesini kullandı.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde, 16 Ekim 2018'de sabaha karşı 12 güvenlik gücü "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

Kaçırılan güvenlik güçlerinin serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu.

Çeşitli temaslar üzerine 5 İranlı güvenlik gücü 15 Kasım 2018'de serbest bırakılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:18
  1. Ceyşu'l Adl
  2. iran
  3. islamabad
  4. kaçırılma
  5. Murteza Sefari Netenzi
  6. pakistan

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