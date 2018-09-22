0553 313 94 23

Irak'tan yeni hamle: Kontrol noktaları kuruldu

Irak merkezi hükümeti, Kerkük ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki bağlantı yolları üzerinde 2 gümrük kontrol noktası kurdu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:26
Irak'tan yeni hamle: Kontrol noktaları kuruldu

IKBY medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat'tan gelen yetkililerin katılımıyla, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye kara yolu üzerinde iki ayrı gümrük kontrol noktasının açılışı yapıldı. 

Haberlerde Bağdat yönetiminin, kontrolündeki Kerkük vilayetinde 2 gümrük kontrol noktasını, "Türkiye ve İran'ın IKBY üzerinden ülkeye ihraç ettiği mallardan vergi almak amacıyla" kurduğu belirtildi. 

Yeni kurulan gümrük noktalarında, IKBY'den Irak'ın diğer kentlerine gidecek mallardan yüzde 1'i Kerkük vilayetine olmak üzere toplamda yüzde 5'lik bir vergi alınacağı kaydedildi. 

Irak merkezi hükümeti, 16 Ekim 2017'de yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin kontrolündeki Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı. Bağdat yönetimi Kerkük'ü kontrol etmeden önce Türk ve İran mallarından, Kerkük- Bağdat yolu üzerinde kurduğu geçici gümrük noktaları vasıtasıyla vergi alıyordu. 

Bağdat ve Erbil arasında, sınır kontrol tartışmalarının başladığı 2015'ten bu yana, Türk ve İran ürünlerinden önce IKBY, sonra ise Irak merkezi hükümeti vergi alıyor.  

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 17:26
  1. ırak
  2. bağdat
  3. erbil
  4. kerkük
  5. IKBY
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 112'yi arayıp cesedinin adresini verdi
    1. Muğla'da 112'yi arayıp cesedinin..
    2. Amerika'nın yaptırım kararı sonrası..
    3. Almanlar bile kabul etti! "Türkiye bir..
    4. İşlediği cinayet 6 sene sonra ortaya..
    5. Valilik intiharın nedenini açıkladı
    6. İpler geriliyor! Çin'den yeni ABD..
    7. 48 yıllık sırrı pasaport ortaya çıkardı!
    8. Kars'ta bir çocuk daha kayboldu!
    9. 3. havalimanı personel alımı 3...
    10. Çin'i Anderson Talisca fırtınası vurdu!
    11. Aracıyla geri geri gelirken baba ile..
    12. Hareketli anlar! Polis saldırganı vurdu
    13. 46 yıl sonra aynı heyecanla bir araya..
    14. Önce 112'yi arayıp adresini verdi,..
    15. Küresel ısınma Burdur Gölü'nde su..
    16. İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe..
    17. Fuat Oktay Neşet Ertaş'ın kabrini..
    18. Balıkesir'de takla atan otomobil,..
    19. Irak'tan yeni hamle: Kontrol noktaları..
    20. Birlikte yaşadığı kadını boğarak..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?