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Irak'tan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin bir dizi temasta bulunmak amacıyla bu hafta içerisinde Ankara ve Tahran'a ziyarette bulunacağı öğrenildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:34
Irak'tan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, bu hafta içerisinde Ankara ile Tahran’ı ziyaret edeceği belirtildi. 

Adı açıklanmayan bir Iraklı üst düzey yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Salı günü Ankara ve ardından Çarşamba günü Tahran’ı ziyaret edeceğini söyledi. 

Yetkili, İbadi’nin Ankara ve Tahran ile ekonomik konuların yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmeleri görüşeceğini aktardı. 

Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, Irak’ın ABD'nin ülkeye 1991 yılından 2003 yılına kadar uyguladığı ekonomik ambargonun bedelini ağır ödediğini hatırlatarak “İran’a uygulanan yaptırımları tasvip etmemize rağmen halkımızın çıkarını korumak için buna bağlı kalacağız” demişti. İbadi’nin açıklamaları, başta Şii milis gücü Haşdi Şabi olmak üzere birçok Şii taraflarınca sert bir dille eleştirilmişti. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:34
  1. Ankara
  2. Irak
  3. Haydar İbadi
  4. ziyaret

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