0553 313 94 23

Irak'tan Türkiye'ye 'su' çıkarması!

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak’ta devam eden su krizinin görüşmek üzere Türkiye ve İran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:39
Irak'tan Türkiye'ye 'su' çıkarması!

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkedeki su sorununun çözümü için yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"Görüşme takvimi belirlenmedi"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelen el-Halbusi gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’ta devam eden su krizinin görüşmek üzere Türkiye ve İran’ı ziyaret edeceğini söyledi. El-Halbusi, görüşme takviminin belirlenmediğini kaydederken, Irak’ta hükumet kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi’nin çalışmalarına de değindi. el-Halbusi gazetecilere yaptığı açıklamada Abdülmehdi'ye kabine kurarken kimsenin müdahale etmeyeceğini ve bu konuda özgür olduğunu vurguladı.

Krizin sebebi olarak Ilısu Barajı'nı gösterdiler

Irak’ın Basra bölgesinde 70 binden fazla kişi sudan zehirlenmiş, şehrin birçok bölgesinde şebeke suları kesilmişti. Iraklı yetkililer, Türkiye'nin Dicle nehri üzerine inşa ettiği Ilısu Barajının Irak’tan su krizine yol açtığını ileri sürüyorlar. Ancak Türk yetkililer, Dicle nehrinin suyunu hiçbir zaman kesilmeyeceği garantisini vermiş ve su kıtlığının kuraklık sebebiyle olduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:39
  1. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi
  2. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  3. su krizi
  4. Adil Abdulmehdi
  5. Irak’ın Basra bölgesi
  6. Dicle nehri
  7. Ilısu Barajı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te binlerce balık kıyıya vurdu
    1. Gaziantep'te binlerce balık kıyıya vurdu
    2. Mersin'de bahçesini sularken akıma..
    3. Başkan Erdoğan Macaristan'da
    4. "FETO'nun faaliyetlerine katılmak..
    5. Kuş Cenneti Akgöl azar azar ölüyor!
    6. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    7. Sinan Engin Fenerbahçe'deki..
    8. Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan..
    9. Borsa günün ilk yarısında çıktı
    10. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni..
    11. Binyamin Netanyahu açıkladı: Saldırı..
    12. Terim'e yeni sözleşme
    13. İranlılar Türkiye'yi tercih ediyor
    14. MİT konsolosluk araçlarını kıskaca aldı
    15. Rumen basını Fenerbahçe'nin yeni..
    16. Beşiktaş açıkladı! Fikret Orman..
    17. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    18. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    19. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    20. Başkan Erdoğan Macaristan'da
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?