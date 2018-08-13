Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermeyiz!

Haydar el-İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, yarın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZİN VERMEYİZ"

"Komşu ülkelerle suyun ortak paylaşımı konusunda anlaşmaya varmayı önemsiyoruz." diyen İbadi, "Türkiye'ye yapacağımız bu ziyaret kapsamında su meselesinin yanı sıra ekonomik, yatırım ve güvenlik konularını ele alacağız. Komşu ülkelerle açılım politikamız söz konusu. Türkiye, komşu ülkemizdir ve topraklarımızdan oraya saldırıda bulunulmasına izin vermeyiz." dedi.

Irak-Türkiye sınırının korunması konusuna da değinen İbadi, "Güçlerimize, Irak-Türkiye sınırını korumaları için talimat verdik." diye konuştu.