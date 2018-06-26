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Irak'tan terör örgütü PKK ve Kandil açıklaması!

Irak Başbakanı İbadi, terör örgütü PKK dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi.

26 Haziran 2018 Salı 21:10
Irak'tan terör örgütü PKK ve Kandil açıklaması!

Bağdat’ta haftalık bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında İbadi, 12 Mayıs’ta ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerin “başarısız kılınması” için büyük bir çaba harcandığını belirtti. İbadi, “Seçimlerin başarısız kılınması için yüksek bir çaba harcandı. Bu, seçim sandıklarının yakılmasıyla başlatıldı” dedi.

Irak’ta örgütlenen terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silahlarını bırakması için çağrı yapan İbadi, şunları kaydetti:

“Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye’ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasınanasıl izin veririz?”

Terör örgütü IŞİD’in son günlerde artan saldırı ve kaçırma eylemlerine ilişkin İbadi, “DEAŞ’ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin de oralara girmesi kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:10
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  2. ibadi
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