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Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji iş birliği mesajı

- Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suudi Arabistan temaslarının ardından "Irak ve Suudi Arabistan hükümetleri, enerji ve yatırım alanında faydalı projeleri izleyecek" açıklamasında bulundu

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:31
Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji iş birliği mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suudi Arabistan ile enerji alanında iş birliği mesajı verdi.

Salih, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak ve Suudi Arabistan hükümetleri, enerji ve yatırım alanında faydalı projeleri izleyecek." ifadelerini kullandı.

Irak'ın terörle mücadelesini yeni tamamladığını ifade eden Salih, Arap ve Müslüman komşu ülkelerle de ilişkileri güçlendireceklerini kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan yönetiminin, Berhem Salih'e, "İran'dan alınan elektrik hizmetine alternatif olarak, bu alanda destek sunabileceği mesajını ilettiği" iddia ediliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgesel ziyaretleri kapsamında dün Suudi Arabistan'a gitmişti. Salih burada Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Salih'in Tahran ve Riyad arasındaki sorunların giderilmesi ve müzakerelerin başlaması için ara buluculuk yapacağı iddia edilmişti. Salih'in basın ofisi ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Berhem Salih'in ziyareti öncesi Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Bağdat'ı ziyaret ederek, Başbakan Adil Abdulmehdi ve mevkidaşı Tamir Gadban ile bir araya gelmişti.

Irak hükümetinin Kerkük'ten günlük tankerlerle İran'a taşınan yaklaşık 30 bin varil petrol sevkiyatını durdurduğu ileri sürülmüştü. Iraklı makamlar, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında; "Irak'ın, İran'dan elektrik ve gaz alımını durdurmasını istediği" biliniyor. Bu nedenle Irak'ın da alternatif enerji kaynakları arayışında olduğu yorumları yapılıyor.

Merkezi hükümet, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük'ün ham petrol sevkiyatını da askıya almıştı. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, bir süre önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başladı." demişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:31
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