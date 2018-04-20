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Irak'tan Suriye'ye hava saldırısı!

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetlerinin, Suriye’nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

20 Nisan 2018 Cuma 00:13
Irak'tan Suriye'ye hava saldırısı!

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetlerinin, Suriye’nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin de onayı ile Deyrizor’un Hacin kasabasının yakınlarında DEAŞ’a ait hedeflere hava saldırısı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada “Operasyon, koalisyonun istihbarat desteği ile Irak Müşterek Harekat Merkezi tarafından planlandı ve icra edildi.” denildi.

Söz konusu saldırıda vurulan hedeflerin mahiyeti ile ilgili bilgi verilmezken, hava saldırısına katılan uçak veya uçaklarla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 00:13
  1. Irak Hava Kuvvetleri
  2. DEAŞ ile mücadele
  3. ABD
  4. Suriye

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