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Ekvator'da halk sokağa indi! OHAL ilan edildi

Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, milyarlarca dolarlık mali reform paketini açıklamasının ardından ülke genelinde gerçekleştirilen protestolara cevap olarak olağanüstü hal ilan (OHAL) etti.

04 Ekim 2019 Cuma 12:28
Ekvator'da halk sokağa indi! OHAL ilan edildi

Ekvador'da, Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma gereği ulaştırma alanında sağlanan akaryakıt desteklerini kaldırmasına tepki olarak başlayan ulusal grevin hükumet karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Moreno, çıkan olayların arsından İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile yaptığı güvenlik zirvesinin ardından tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Moreno reform paketini Salı günü açıklamıştı. Pakette vergi reformu, işçi korunmasının azaltılması ve 40 yıllık akaryakıt sübvansiyonları ile mücadele edilmesi yer alıyor. Moreno, ekonomiyi iyileştirmek ve kaçakçılığı durdurmak için sübvansiyonların kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Halk sokaklara çıktı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın dün yürürlüğe girmesi üzerine Quito ve Guayaquil'de halk sokaklara çıktı. Taksi, otobüs ve kamyon şoförleri caddeleri kapattı ve ülke genelinde yapılan nakliye grevi hükumeti okulları tatil etmek zorunda bıraktı.

Çeşitli protesto grupları yolları tıkayarak lastik yaktı. Protestocular artan olaylar karşısında göz yaşartıcı gaz bombası ile mücadele eden polisle çatıştı. Protestocular hükumetten reform paketinin kaldırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 19 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Devlet Başkanı Moreno, halkın güvenliğini sağlamak ve kaostan kaçınmak için olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Olağanüstü hal bazı medeni hakları askıya alıyor, yetkililerin kamu veya özel mülke hakim olmalarına izin veriyor ve ordunun düzende kalmasını sağlıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:28
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  3. Lenin Moreno
  4. Uluslararası Para Fonu (IMF)

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