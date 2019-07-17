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Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de bulunan bir restorana düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin açıklama

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi.

Şehidimiz var

Türk Konsololusluğu'ndan yetkililerin de olduğu restorana düzenlenen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay'ın şehit olduğu bilidirilirken, Irak Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"Olayın takipçisiyiz"

Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz." denildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  2. Erbil
  3. silahlı saldırı
  4. Türk Konsololusluğu
  5. Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay
  6. Irak Dışişleri Bakanlığı

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