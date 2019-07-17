Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin açıklama Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de bulunan bir restorana düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Şehidimiz var Türk Konsololusluğu'ndan yetkililerin de olduğu restorana düzenlenen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay'ın şehit olduğu bilidirilirken, Irak Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. "Olayın takipçisiyiz" Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz." denildi.

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