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Irak'tan kritik İran açıklaması!

Irak Dışişleri Bakanlığı, Basra'da protestocular tarafından ateşe verilen İran Konsolosluğu olayıyla ilgili açıklama yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 21:26
Irak'tan kritik İran açıklaması!

Irak Dışişleri Bakanlığı Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada bulundu. 

Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada geldi. Bakanlık, yayınlandığı yazılı açıklamada Basra kentindeki İran Konsolosluk binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek bu eylemin Irak'ın dünya ile ilişkilerini zedeleyeceğini söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Mahcup tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin isteklerini anlayış ile karşıladıklarını belirtilerek, Basra kentindeki İran Konsolosluk binasını hedef alan saldırının kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Göstericilerden yabancı heyetlere zarar vermemeye çağıran mahcup Irak ve yerel hükümetten güvenliğini sağlanması istedi. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:26
  1. İran
  2. Irak

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