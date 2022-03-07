Irak'tan koronavirüs testi kararı

Irak Yüksek Sağlık Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ele almak üzere Başbakan Mustafa Kazımi liderliğinde toplandı.

Toplantıdan Irak’a gelen veya yurt dışına çıkan yerli ve yabancı yolculardan 1 Nisan tarihinden itibaren PCR testi istenmemesi yönünde karar çıktı.

Karar uyarınca seyahat sırasında aşı kartının bulunması yeterli olacak.

Alınan diğer bir karara göre ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kapsamında devlet ve özel tüm üniversitelerdeki eğitim yüz yüze gerçekleştirilecek.

Irak Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada, 737 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.