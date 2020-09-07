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Korona Virüs Irak'tan koronavirüs kararı
Korona Virüs

Irak'tan koronavirüs kararı

Günlük vaka sayısının 5 bini bulduğu Irak’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan restoran ve kafelerin tekrar açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:20:00 -
Irak'tan koronavirüs kararı

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) günlük vaka sayısının 5 bini bulduğu Irak’ta, virüs nedeniyle kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına karar verildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı kriz masasından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kafe ve restoranlar açılıyor, mesai saatleri arttırılıyor

Açıklamada, mart ayında kapatılan kafe ve restoranların sağlık kurallarına uyulması şartı ile tekrardan açılması kararı alındığı duyuruldu. Karara göre, devlet kurumlarındaki mesai saatleri de yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

Spor aktiviteleri başlayacak

Irak'ta 6 ay önce yasaklanan tüm sportif aktivitelerin de 12 Eylül tarihinden itibaren tekrar başlayacağı bildirilmişti.

Önlemler esnetiliyor

Irak’ta günlük koronavirüs vaka sayısı ortalama 5 binleri bulsa da, hükümet, alınan tedbirleri esnetiyor.

Ülkede koronavirüste son durum ne?

Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 77 yükselerek 7 bin 589'a ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin canından olduğu, 4 bin 314 yeni vaka belirlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, son veriler ile koronavirüste can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e çıktığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 4 bin 299 kişinin daha iyileşmesi ile iyileşenlerin toplam sayısının da 202 bin 859'a yükseldi.

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Yorumlar

emre

cok onemlı haber bravo hepimiz her gün ırak a gidiyoruz zaten.
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