0553 313 94 23

Irak'tan İsrail'e 'Suriye' teklifi: Vurmayın...

Terör devleti İsrail, Arapça yayın yapan resmi Twitter hesabı üzerinden 2018 yılı içerisinde ülkeye 3 heyet gönderen Arap ülkesinin Irak olduğunu açıkladı. Irak'ın İsrail'e Suriye'nin güneyini bombalamaması karşılığında İran'ın bölgeden çekilmesi teklifini götürdüğü ileri sürüldü.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:56
Irak'tan İsrail'e 'Suriye' teklifi: Vurmayın...

Terör devleti İsrail'in Arapça yayın yapan Twitter hesabında yayımlanan bilgiye göre Irak, 2018 yılı içerisinde İsrail'e üst düzey heyetler gönderdi. Üç farklı üst düzey heyetin kimlerden müteşekkil olduğu açıklanmazken, söz konusu ziyaretlerin geçtiğimiz haftalar içerisinde gerçekleştiği açıklandı. Şii ve Sünni alim ve akademisyenlerden oluşan üç farklı heyetin, İsrail'deki üniversiteleri ve dışişleri bakanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

İsrailli gazeteci detayları yazdı

İsrailli yazar Edy Cohen ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Iraklı heyetlerin görüşmeleri hakkında detayları yazdı. Cohen'e göre Irak hükümeti, İsrail'e, Suriye'nin güneyini bombalamaması karşılığında İran'ın bölgeden çekilmesi teklifini götürdü. Aynı zamanda gelen heyetler, Irak, Suriye, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki Şii partilerin dağıtılması ve İsraille normalleşme için atılması gereken adımları görüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:56
  1. İsrail
  2. Irak
  3. Suriye
  4. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de yangın
    1. Şişli'de yangın
    2. Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş..
    3. DÜZELTME- "76. Altın Küre ödülleri..
    4. Nevşin Mengü'den TV5'te Esed..
    5. Sivas'ta 406 köye ulaşım sağlanamıyor
    6. Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    7. Küresel piyasalar yoğun haftaya..
    8. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    9. Endonezya'daki heyelan
    10. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    11. Serbest piyasada döviz açılış..
    12. İstanbul'da kar trafiği!
    13. Arap Birliği'nden 'Kudüs' çağrısı!..
    14. GÜNDEM / 7 OCAK 2019
    15. Irak'tan İsrail'e 'Suriye' teklifi!
    16. Muş'ta eğitime ara verildi
    17. Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de..
    18. Eren Erdem'e bir şok daha
    19. Kara yollarında durum
    20. Günün âyet ve hadisi
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti