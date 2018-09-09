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Irak'tan İran'a sert tepki! "Kabul edilemez..."

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran güçlerinin dün Erbil’de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

09 Eylül 2018 Pazar 14:38
Irak'tan İran'a sert tepki! "Kabul edilemez..."

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran güçlerinin dün Erbil’de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıya ilişkin kabul edilemez açıklamasını yaparak, bunun egemenlik ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "Çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan Erbil'in Koysancak ilçesine yönelik saldırı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ilgili makamların saldırıya dair bilgilendirilmediğini vurgulayan Mahcub, söz konusu olayın egemenlik ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Mahcub, komşu ülkelerin milli güvenliğine önem verdiklerini belirterek, "Irak topraklarının komşu ülkelerin tehdit edilmesi ya da vurulması için kullanılamayacağını" kaydetti.

İran güçlerinin, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:38
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  3. İran-Kürdistan Demokrat Partisi
  4. saldırı

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