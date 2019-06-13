Irak’tan gelen tırda 35 kilo eroin çıktı Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan ve Ankara’ya geldiği sırada Gölbaşı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 35 kilo eroin bulundu.

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan ve Ankara’ya geldiği sırada Gölbaşı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 35 kilo eroin bulundu. Tırı ‘Toma’ isimli bir narkotik köpeği taradı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Irak’tan geldiği belirlenen A.K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tır, Gölbaşı’nda durduruldu. Görevli polisler narkotik köpeği ‘Toma’ yardımıyla arama gerçekleştirdi. Tır içerisinde çeşitli yerlere saklanmış 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Olayda tır sürücüsüyle ilişkisi tespit edilen S.İ. gözaltına alındı. Ankara Emniyetine getirilen zanlıların uyuşturucuyu Ankara’da piyasaya sürmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

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