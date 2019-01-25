Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Bacaklarında damar tıkanıklığı şikayeti ile Diyarbakır'a gelen 53 yaşındaki Amen Yousuf, DÜ Kalp Hastanesinde gerçekleştirilen endovasküler (kapalı ameliyat) cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Sağ ve sol bacağında damar tıkanıklığı bulunan diyabet hastası Yousuf, Irak ve Türkiye'de çeşitli hastanelere tedavi amacıyla başvurdu.

Sonuç alamayan Yousuf'a, tedavi amacıyla geldiği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesinde, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Faruk Ertaş tarafından endovasküler (kapalı ameliyat) cerrahi yöntemi uygulandı.

Sağlığına kavuşan Yousuf taburcu edildi.

Yousuf, yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Irak'ta iki defa hastaneye gitmesine rağmen kapalı damarların açılamadığını söyledi.

Türkiye'de de başvurduğu bir merkezde tedavisinin yapılamadığını dile getiren Yousuf, "DÜ Kalp Hastanesine başvurdum. Allah'a şükürler olsun, burada ameliyat yaptılar, sağlığıma kavuştum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Doç. Dr. Ertaş da, Kalp Hastanesinin, çevre ülkelere de hizmet verdiğini belirtti.

"Dünyada ve ülkemizin batı illerinde yapılan bütün önemli ameliyatlar ve girişimler hastanemizde de yapılmaktadır." diyen Ertaş, hastaneye başvuran diyabet hastası Amen Yousuf'a yaptıkları tetkiklerde sağ bacağındaki ana damarın yüzde 100, sol bacağındaki damarın da yüzde 90 tıkalı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Ertaş, "Hastayı, hem sağ hem de sol bacağında kapalı olan damarları yüzde 100 açarak taburcu ettik." diye konuştu.

Kalp Hastanesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak da hastanenin, Türkiye'de sayılı hastaneler arasında yer aldığını aktardı.

Toprak, "Sağlık Turizmi Belgesi aldık. Birçok ana bilim dalımız, bu belgeyi fazlasıyla hak ediyor. Sadece Irak'tan değil bütün yakın ülkelerden hastaları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.